Aggredì il cugino con un cacciavite Scatta la condanna a quattro anni

Ieri il tribunale di Mantova ha condannato a quattro anni di carcere un uomo di 39 anni residente a Reggiolo, coinvolto in un episodio avvenuto il 10 gennaio 2024 a Suzzara. L’uomo era stato arrestato dopo aver aggredito un connazionale con un cacciavite, nel primo pomeriggio di quel giorno. La condanna è stata emessa con rito abbreviato e riguarda il tentato omicidio. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione tra i due uomini.

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Quattro anni di reclusione per tentato omicidio. È la condanna emessa ieri col rito abbreviato dal tribunale di Mantova per un 39enne residente a Reggiolo, Youssef Essadik: l’uomo fu arrestato per l’ aggressione ai danni di un connazionale nel primo pomeriggio del 10 gennaio 2024 a Suzzara. Quel giorno, al culmine di un litigio nel parcheggio del supermercato Unes, il 39enne conficcò nel naso di un suo cugino – un 30enne di San Benedetto Po - un cacciavite, per poi fuggire sull’auto di un amico. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Essadik speronò prima la macchina guidata dal 30enne, per poi inseguirlo a piedi e ferirlo alla narice. Davanti al giudice dell’udienza preliminare di Mantova Raffaella Bizzarro, per Essadik il pubblico ministero Beatrice Barcali aveva chiesto 6 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggredì il cugino con un cacciavite. Scatta la condanna a quattro anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Colpì il cugino col cacciavite, il pm chiede sei anniUn 39enne residente a Reggiolo, Youssef Essadik, fu arrestato per l’ipotesi di tentato omicidio ai danni di un connazionale. Leggi anche: Maltrattamenti contro la compagna incinta: scatta la condanna a quattro anni