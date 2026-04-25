Colpì il cugino col cacciavite il pm chiede sei anni

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Reggiolo con l’accusa di aver tentato di uccidere un suo connazionale con un cacciavite. Il procedimento penale si basa su un episodio in cui si ipotizza un’aggressione con armi da taglio. Il pubblico ministero ha richiesto una pena di sei anni di reclusione nel corso del processo. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario in corso.

Un 39enne residente a Reggiolo, Youssef Essadik, fu arrestato per l’ipotesi di tentato omicidio ai danni di un connazionale. Il fatto avvenne nel primo pomeriggio del 10 gennaio 2024 quando, al culmine di un litigio nel parcheggio del supermercato Unes a Suzzara, l’uomo conficcò nel naso di un suo cugino – un 30enne di San Benedetto Po – un cacciavite, per poi fuggire sull’auto di un amico. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Essadik speronò prima la macchina guidata dal 30enne, per poi inseguirlo a piedi e ferirlo alla narice, suscitando il terrore delle numerose persone che in quel momento stavano affollando le attività commerciali....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpì il cugino col cacciavite, il pm chiede sei anni Notizie correlate Covid, la ‘strage dei nonni’ al Trivulzio: dopo sei anni di indagini e perizie il pm chiede ancora l’archiviazioneMilano – Gli esiti di una nuova perizia non hanno fatto cambiare idea alla Procura che ha chiesto nei giorni scorsi di nuovo l’archiviazione... Tragedia a Bosa, 78enne ucciso in casa a colpi di cacciavite: arrestato il figlioUn uomo di 78 anni è morto a Bosa (Oristano) in seguito a un’aggressione avvenuta nella sua casa: è stata colpito con un cacciavite. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Colpì il cugino col cacciavite, il pm chiede sei anni; Agguato in strada, gambizzato titolare di una sala scommesse; GAMBIZZATO A VELLETRI IL CUGINO DEL BOSS ELVIS DEMCE; Agguato a colpi di pistola a Velletri: 40enne ferito sotto casa. Nel 2017, un forte terremoto colpì il Mexico, distruggendo edifici e lasciando molte persone intrappolate. Tra soccorritori, sirene e silenzio… c’era Frida. Un cane della marina addestrato per la ricerca e il salvataggio. Con i suoi occhiali protettivi e il giubbotto, e - facebook.com facebook Colpì il padre con una sedia: condannato a 7 anni per tentato omicidio x.com