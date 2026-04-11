Maltrattamenti contro la compagna incinta | scatta la condanna a quattro anni

Un uomo è stato condannato a quattro anni di reclusione per aver compiuto maltrattamenti nei confronti della compagna, che era incinta. La vittima ha riferito di aver subito vessazioni, insulti, angherie e richieste di denaro per un periodo di almeno un anno. Secondo le accuse, le azioni erano motivate da una gelosia eccessiva e dalla necessità di ottenere denaro dalla donna.

BRINDISI - Almeno un anno di vessazioni, insulti, angherie, richieste di denaro. Tutto per una gelosia malsana e per il bisogno di denaro. E tutto nonostante lei, la vittima, fosse incinta. Un 30enne è stato condannato a quattro anni di reclusione per l'accusa di maltrattamenti contro famigliari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Leonardo Caffo in tv dopo la condanna per maltrattamenti all’ex compagna Leggi anche: Leonardo Caffo in tv dopo la condanna per maltrattamenti e lesioni all’ex compagna Temi più discussi: Picchia (per l'ennesima volta) la compagna: uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia; Maltrattamenti contro la compagna incinta: scatta la condanna a quattro anni; Arrestato per maltrattamenti in famiglia finisce ai domiciliari; Offese e botte alla compagna: Guai a te se ingrassi. Condannato per maltrattamenti. Guai a te se ingrassi un’altra volta. Condannato a 3 anni e 6 mesi per maltrattamenti contro la compagnaGuai a te se il prossimo inverno ingrassi un’altra volta. Questa la minaccia rivolta da un uomo marchigiano alla sua compagna 56enne. Protagonista della vicenda un 52enne di Senigallia, condannato a ... blitzquotidiano.it Corridonia, prende per il collo la compagna e la insulta: rinviato a giudizio un 44enneI fatti che gli vengono contestati sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 29 luglio 2024, a Corridonia. L'uomo avrebbe maltrattato la compagna ... centropagina.it Rossella Canadè Prescritte le accuse di maltrattamenti per l’uomo di 50 anni. Il medico: «Era emotivamente instabile» - facebook.com facebook