Il ciclista portoghese, già noto per il sesto posto ottenuto ieri nella tappa tra Catanzaro e Cosenza, ha ottenuto oggi una vittoria importante durante una giornata difficile. La sua maglia rosa, nota come Eulalio, è stata al centro di discussioni che coinvolgono anche la moglie ciclista e alcuni agenti legati a un altro noto atleta. La vittoria di oggi ha suscitato reazioni e commenti di diversi protagonisti del mondo del ciclismo.

Il Giro scopre un nuovo giovane talento: Afonso Eulalio è la nuova maglia rosa. Dopo l’uruguaiano Thomas Silva, un altro corridore classe 2001 conquista il simbolo del primato al termine di una giornata epica, segnata da pioggia, vento e persino grandine. Per non parlare di quella caduta mentre era in testa alla corsa e che gli ha impedito di vincere la tappa, andata allo spagnolo Igor Arrieta, finito a terra pure lui e bravo a ricucire il gap e a superarlo proprio negli ultimi metri. Il corridore lusitano si 'consola' con la maglia rosa: ora precede il secondo in classifica Arrieta di 2'51". Eulalio, portoghese della Bahrain Victorious, ha ribaltato la classifica grazie a una fuga coraggiosa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla moglie ciclista agli agenti di Pogacar, tutto sulla maglia rosa Eulalio. E per lui garantisce... Caruso

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