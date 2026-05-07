Alcol tra i minorenni Schettini | In gita sei praticamente il genitore di 25 quindicenni situazione critica Poi l’appello agli adulti

Vincenzo Schettini, noto per il suo coinvolgimento nel progetto La Fisica che ci piace, ha condiviso un video in cui commenta una vicenda recente legata alla scuola. Nel messaggio, si sofferma sulla responsabilità degli adulti quando si tratta di minorenni in gita, sottolineando come in quelle occasioni si assumano compiti simili a quelli di un genitore. La riflessione si concentra sui rischi connessi al consumo di alcol tra i giovani.

Vincenzo Schettini, il volto del progetto La Fisica che ci piace, ha pubblicato un video di riflessione su un recente caso di cronaca che riguarda l'universo scolastico. Trovare professori disposti ad accompagnare gli studenti in gita scolastica è diventato un compito quasi impossibile per i consigli di classe. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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