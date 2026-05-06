Da genitore a genitore | l’associazione Piccoli passi e il supporto alle famiglie con neonati in Terapia intensiva

Un’associazione si dedica a sostenere le famiglie con neonati in terapia intensiva, offrendo supporto a coloro che hanno vissuto esperienze simili. I genitori che hanno affrontato un parto prematuro e hanno vissuto in prima persona le difficoltà di un bambino in incubatrice si impegnano ora ad accompagnare altre famiglie, condividendo testimonianze e vicinanza. La presenza di questi genitori permette di creare un ponte tra le esperienze emotive e le necessità pratiche delle famiglie coinvolte.

Come i genitori sono presenti fisicamente ed emotivamente accanto ai loro piccolissimi nelle incubatrici, così loro – i genitori che hanno vissuto la stessa esperienza e le stesse ansie e paure per un figlio nato prematuro – stanno vicino alle famiglie dei nati piccolissimi. È questo, in poche parole, lo scopo dell’associazione “ Piccoli Passi ODV ”, nata ormai venticinque anni fa dall’iniziativa di un gruppo di genitori di neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale (TINC) Universitaria dell’Ospedale S.Anna di Torino, e dall’allora Direttore Prof. Claudio Fabris, con il desiderio di supportare le famiglie in TIN e gli operatori nel loro cammino di formazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da genitore a genitore: l’associazione “Piccoli passi” e il supporto alle famiglie con neonati in Terapia intensiva Notizie correlate Leggi anche: Al Niguarda la nuova Terapia Intensiva Pediatria: stanze singole e attenzione alle famiglie Michele Bravi pubblica Genitore 3: una riflessione intima sulla paternità e sulle nuove famiglieDa qui prende forma il cuore del brano, che mette in scena un dubbio sempre più presente ai nostri giorni. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Istruzione: il livello dei giovani è troppo legato a quello dei genitori; Dentro i videogames: quello che ogni genitore dovrebbe sapere; Genitori al telefono: i danni dell'assenza emotiva sui bambini; Docenti denunciati e procedimenti disciplinari, quanto vale la testimonianza di uno studente o di un genitore? Risponde l'Avvocato De Martino. Solidarietà, piccoli pazienti oncoematologici di Palermo alla scoperta dei tesori del mare. Scarpinato: «Vicini a chi sta attraversando un momento difficile» Far scoprire ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Di Cristina di Pale - facebook.com facebook In Italia lavora solo il 52% delle madri con figli piccoli: le storie x.com