Durante una puntata di Affari Tuoi, il conduttore ha sorpreso il pubblico interpretando una serenata in stile neomelodico, dimostrando una dimensione inedita rispetto al suo ruolo abituale. La performance è avvenuta in studio e ha coinvolto anche alcuni partecipanti, creando un momento inaspettato e spontaneo. Questa improvvisazione si inserisce nella lunga serie di sorprese che caratterizzano le trasmissioni condotte dallo stesso presentatore, noto per la sua capacità di sorprendere con gesti autentici.

Non mancano mai le sorprese quando si guarda un programma di Stefano De Martino. Il conduttore ha fatto della spontaneità il proprio marchio di fabbrica, il che lo ha aiutato moltissimo nella sua carriera. Grande parlantina e capacità d’improvvisazione, come ha dimostrato a Stasera tutto è possibile e Affari Tuoi. Per questo c’è grande curiosità per il suo Festival di Sanremo. Nel corso della puntata del “gioco dei pacchi” di venerdì 15 maggio si è addirittura trasformato in un cantante. E non uno qualsiasi, un neomelodico. Una passione per la musica neomelodica. La puntata di Affari Tuoi del 15 maggio è iniziata in maniera decisamente divertente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino in versione cantante neomelodico: serenata in studio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Shock ad Affari Tuoi, Stefano De Martino scoppia in lacrime: è mort... #affarituoi

Sullo stesso argomento

“Ho visto troppo, me ne vado”. Affari tuoi, Stefano De Martino: siparietto in studioLa puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 14 marzo si è trasformata in uno degli episodi più discussi delle ultime settimane.

Affari Tuoi, Stefano De Martino perde la pazienza e lascia lo studio per colpa del concorrenteLa puntata del 14 marzo di Affari Tuoi mette a dura prova la pazienza di Stefano De Martino alle prese con un concorrente a dir poco logorroico.

Affari Tuoi, De Martino perde la pazienza con Herbert Ballerina • Simpatico siparietto tra il padrone di casa Stefano De Martino e la sua spalla Hebert Ballerina x.com

Affari Tuoi, Stefano De Martino in versione cantante neomelodico: serenata in studioDa conduttore a cantante neomelodico il passo è breve, a quanto pare. Stefano De Martino si è divertito in studio dopo aver sentito pronunciare un titolo ben noto a Napoli ... dilei.it

Hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Chiara del Lazio punta i 200mila e…Affari Tuoi stasera chi gioca e quanto hanno vinto? Nuovo appuntamento su Rai1 con Affari Tuoi di Stefano De Martino, il game show del primo canale questa ... televisionando.it