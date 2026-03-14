Affari Tuoi Stefano De Martino perde la pazienza e lascia lo studio per colpa del concorrente

Durante la puntata di Affari Tuoi del 14 marzo, Stefano De Martino ha perso la pazienza e ha lasciato lo studio. La causa è stata un concorrente particolarmente chiacchierone, che ha prolungato troppo la sua presenza durante la trasmissione. La scena ha catturato l’attenzione degli spettatori, che hanno assistito a un episodio insolito nel corso della trasmissione.

La puntata del 14 marzo di Affari Tuoi mette a dura prova la pazienza di Stefano De Martino alle prese con un concorrente a dir poco logorroico. Il conduttore lascia lo studio esasperato dal suo monologo ed Herbert Ballerina ironizza, ma il finale è decisamente amaro. Affari Tuoi, Andrea dell’Emilia Romagna innervosisce De Martino. A giocare nella partita del 14 marzo di Affari Tuoi è Andrea dell’Emilia Romagna. Un concorrente che ama riflettere a voce alta e che, da subito, si dimostra piuttosto loquace, così tanto da mettere in difficoltà non solo Stefano De Martino, ma anche Herbert Ballerina che gli riserva numerose frecciatine. Bartender di Modena e papà di due figli, Andrea ha scelto di giocare la sua partita di Affari Tuoi insieme al fratello maggiore Paolo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino perde la pazienza e lascia lo studio per colpa del concorrente Articoli correlati Affari Tuoi, Stefano De Martino sbotta con il concorrente: tensione in studioUn momento di tensione inaspettato ha animato la puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai 1 nella serata di domenica, con Stefano De Martino... Affari Tuoi, Stefano De Martino perde la pazienza: la folle scelta di VitoÈ l’ultimo fine settimana prima di Natale e sono sempre di più gli italiani che trascorrono le serate in famiglia, in casa,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Affari Tuoi Temi più discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari tuoi, la partita più sfortunata di sempre sciocca De Martino: Non ne ricordo una così, ma Gaetano sfata la maledizione; Affari Tuoi non va in onda stasera 6 marzo: il motivo del nuovo stop di De Martino; Stop a Stefano De Martino, la decisione improvvisa Rai su Affari Tuoi: Ci sarà un nuovo game show. Ad Affari Tuoi, Andrea parla troppo e De Martino lascia lo studio: Vuoi salutare qualcun altro?Ad Affari Tuoi, il concorrente Andrea si dilunga in ragionamenti infiniti e ringraziamenti chilometrici, spingendo Stefano De Martino ad abbandonare momentaneamente ... fanpage.it Affari Tuoi, Stefano De Martino perde la pazienza e lascia lo studio per colpa del concorrenteLa puntata del 14 marzo di Affari Tuoi mette a dura prova la pazienza di Stefano De Martino alle prese con un concorrente a dir poco logorroico. Il conduttore lascia lo studio esasperato dal suo ... dilei.it Una partita che prende una piega insolita ad Affari Tuoi, tra ringraziamenti lunghissimi e commenti ironici in studio. Il concorrente Andrea si lascia andare a ragionamenti e saluti senza fine, fino a spingere Stefano De Martino a uscire momentaneamente dallo - facebook.com facebook Scusa @Corriere non per farmi gli affari tuoi: io qui la botta la vedo, ma la risposta dov’è x.com