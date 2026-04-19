Stefano De Martino da Fazio | Per Sanremo ho già un'idea in testa Affari Tuoi si trasferirà a Milano

Il conduttore del prossimo Festival di Sanremo è stato ospite a Che Tempo Che Fa, dove ha parlato per la prima volta del suo coinvolgimento nell’evento. Durante l’intervista, ha dichiarato di avere già un'idea precisa per la manifestazione e ha annunciato che il programma Affari Tuoi si trasferirà a Milano. Queste sono le prime conferme ufficiali sul suo ruolo e sui cambiamenti che coinvolgeranno il format televisivo.

Il conduttore del prossimo Festival ospite a Che Tempo Che Fa parla per la prima volta del suo Sanremo. Poi annuncia lo spostamento di Affari Tuoi a Milano e elogia Herbert Ballerina: "Se fosse donna lo sposerei".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Affari Tuoi, Stefano De Martino ad Antonio: “Sei matto”, il pacchista dell’Umbria cambia idea sul finale e vincePartita con lieto fine per Antonio della Regione Umbria: stasera, 25 gennaio 2026, il pacchista ha scelto di accettare l'assegno del dottore da... Leggi anche: Stefano De Martino torna da Fabio Fazio, l’ultima volta aveva dichiarato: “Sanremo mi spaventa” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Belen e Stefano De Martino, gli indizi del disgelo e la giornata insieme per il compleanno del figlio: il gesto di lui; Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia la conduzione: la sostituzione lampo. Al suo posto è arrivato proprio lui; Martina Miliddi su Stefano De Martino: Mi sento protetta. Le parole su Samira; Martina Miliddi e il rapporto speciale con Stefano De Martino. Dove vive Stefano De Martino, la nuova casa urban a Milano: la lampada Flos da 4mila euro, il bagno industrialStefano De Martino arriva sul Nove per un'intervista da Fabio Fazio. Stasera ritorna Che tempo che fa, dopo la pausa pasquale e si preannuncia una puntata con i fiocchi. Tra gli ... ilmattino.it Affari Tuoi, Stefano De Martino si gioca subito Martina Miliddi. Ma la partita sfiora il disastroMartina Miliddi invade subito lo studio di Affari Tuoi in cui si stava per consumare una partita disastrosa: Stefano De Martino guida la rimonta ... dilei.it Stefano De Martino ha iniziato a cucinare, perché a settembre #AffariTuoi si trasferisce a Milano e sa che Antonella lo metterà ai fornelli di #ÈSempreMezzogiorno #ctcf x.com “Se Herbert fosse donna lo sposerei” - Stefano De Martino a Che Tempo Che Fa facebook