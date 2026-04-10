Affari tuoi di stasera Jovanotti e Morandi perdono 50mila euro e De Martino non si trattiene | Che mazzata

Nella puntata speciale di Affari tuoi trasmessa venerdì 10 aprile, due concorrenti noti sono stati coinvolti: uno cantautore e un cantante. Durante la puntata, entrambi hanno perso 50.000 euro. Un altro partecipante, noto presentatore, ha commentato la perdita con un'espressione di sorpresa. La trasmissione ha visto anche altri concorrenti affrontare diverse sfide, senza ulteriori dettagli sui risultati.

Nella puntata speciale di Affari tuoi di venerdì 10 aprile due concorrenti d'eccezione: Lorenzo Cherubini e Gianni Morandi. Sono stati particolarmente sfortunati tanto da cedere il pacco contenente 50mila euro. Poi il finale a sorpresa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Gianni Morandi e Jovanotti stasera ad Affari tuoi, ospiti speciali di Stefano De Martino: le anticipazioniBologna, 10 aprile 2026 - “In questo lungo viaggio pieno di sorprese”, canta Gianni Morandi. Leggi anche: DE MARTINO, MORANDI E JOVANOTTI: AFFARI TUOI O PROVE GENERALI DI SANREMO 2027? Temi più discussi: Affari Tuoi, stasera salta la puntata: perché la Rai cancella (ancora) De Martino e chi lo rimpiazza; Affari tuoi non va in onda stasera: Stefano De Martino si ferma, cambia la programmazione di Rai1; Affari Tuoi non va in onda stasera 31 marzo: il motivo dello stop a De Martino; Marina della Basilicata vince ad Affari Tuoi su Rai 1: complimenti!. Affari tuoi di stasera, Jovanotti e Morandi perdono 50mila euro e De Martino non si trattiene: Che mazzataNella puntata speciale di Affari tuoi di venerdì 10 aprile due concorrenti d'eccezione: Lorenzo Cherubini e Gianni Morandi ... fanpage.it Gianni Morandi e Jovanotti stasera ad Affari tuoi con le figlie, ospiti speciali di De Martino: le anticipazioniSorpresa svelata ma effetto garantito. Due giganti della musica italiana irrompono nel game show di Rai 1 per una puntata fuori copione, affiancati dalle figlie Marianna e Teresa (e non solo). Le anti ... ilrestodelcarlino.it Questa sera, venerdì 10 aprile, in prima serata su Rai 1 alle 20:35, torna Affari Tuoi con una puntata speciale già registrata ma ricca di sorprese e grandi novità. Alla conduzione Stefano De Martino guiderà una serata evento davvero imperdibile, che vedrà pro - facebook.com facebook Stefano De Martino, su Instagram, ha pubblicato alcuni scatti dei due artisti che prenderanno parte al programma per devolvere il premio finale in beneficenza. #affarituoi x.com