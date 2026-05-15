Affari e appalti l' ombra dei fratelli Pellegrino anche per i lavori nella caserma dei carabinieri

Durante una cena tra amici, un uomo ha fatto alcune dichiarazioni riguardo a operazioni commerciali in corso, senza sapere di essere intercettato. In particolare, ha affermato di aver proseguito attività di affari anche dopo aver ricevuto un'interdittiva. Le conversazioni sono state registrate e analizzate nell'ambito di un'indagine che coinvolge anche lavori pubblici e appalti, con sospetti che riguardano i rapporti tra alcuni imprenditori e le procedure di affidamento di lavori pubblici, inclusi quelli relativi a una caserma dei carabinieri.

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