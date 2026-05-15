La AEW sta vivendo un fine settimana con due facce per quanto riguarda gli incassi dei biglietti. Da un lato, le vendite per l’evento Double or Nothing del 2026 stanno crescendo rapidamente in vista del weekend del Memorial Day. Dall’altro, l’edizione 2026 di All In a Wembley mostra numeri di vendita molto più bassi rispetto alle edizioni precedenti tenutesi nella stessa location. Questi dati evidenziano un andamento contrastante tra i due eventi nel panorama della federazione.

La AEW vive un weekend di luci e ombre sul fronte botteghino: da una parte le vendite per Double or Nothing 2026 stanno volando in vista del Memorial Day weekend, dall’altra l’edizione 2026 di All In mostra numeri ben distanti da quelli registrati nelle precedenti tappe londinesi. Double or Nothing 2026 a Flushing: vendite in forte crescita. Secondo l’ultimo aggiornamento di WrestleTix, la AEW ha già distribuito circa 13.848 biglietti per l’evento del 24 maggio al Louis Armstrong Stadium di Flushing, New York. Si tratta di un dato in costante crescita: solo nelle ultime 24 ore, dopo la puntata di Dynamite di mercoledì sera, sono stati piazzati oltre 300 biglietti aggiuntivi (con un picco di +360 registrato fra i due report giornalieri di WrestleTix ). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Boom di biglietti per Double or Nothing, ma All In a Wembley preoccupa

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