È stato diffuso in radio il nuovo singolo di AdriaCo intitolato Sogno: Addio Re Roberto, incluso nell’album Collezione di arretrati. La canzone rappresenta una delle ultime uscite dell’artista e si aggiunge alla sua discografia. La pubblicazione segue un’anticipazione sui social media e la promozione attraverso vari canali. La traccia è disponibile per l’ascolto in diverse piattaforme digitali e in rotazione nelle stazioni radio.

Cosa: L’uscita in radio del nuovo singolo musicale di AdriaCo, intitolato Sogno: Addio Re Roberto, estratto dall’album Collezione di arretrati.. Dove e Quando: Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme digitali a partire da venerdì 15 maggio 2026.. Perché: Per immergersi in un viaggio introspettivo e onirico dal sapore vintage, impreziosito dall’uscita parallela di un vero e proprio videogioco interattivo.. L’universo musicale romano continua a regalare prospettive inedite e affascinanti, dimostrando una vitalità creativa capace di esplorare i recessi più intimi dell’animo umano con rara originalità. A partire... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - AdriaCo e il nuovo singolo Sogno: Addio Re Roberto

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