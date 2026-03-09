AdriaCo | la magia notturna di Close Your Eyes

Il cantautore AdriaCo ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Close Your Eyes, disponibile sulle principali piattaforme di streaming. Il brano è stato registrato in una live session a luglio 2025. La canzone rappresenta l’ultima uscita dell’artista e si può ascoltare in streaming da diversi servizi musicali.

Cosa: Il nuovo singolo Close Your Eyes del cantautore AdriaCo.. Dove e Quando: Disponibile sulle principali piattaforme di streaming; brano registrato in live session a luglio 2025.. Perché: Un'intima ninna nanna classica riletta attraverso un arrangiamento corale contemporaneo e suggestivo.. Il fascino di una canzone spesso risiede nella sua capacità di attraversare il tempo, restando sospesa in una dimensione che non invecchia mai. È il caso di Close Your Eyes, il nuovo singolo di AdriaCo, un brano che affonda le proprie radici nel 2007, un anno in cui il giovane Adriano Meliffi, ancora adolescente, cercava tra i tasti di un pianoforte una forma di conforto.