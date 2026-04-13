Il Ghana ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Carlos Queiroz come nuovo commissario tecnico della nazionale. L'ex allenatore guiderà la squadra nelle prossime competizioni, tra cui i Mondiali che si terranno negli Stati Uniti e in Messico. La nomina di Queiroz è stata comunicata dal comitato calcistico del paese, confermando la sua presenza sulla panchina ghanese per la prossima fase internazionale.

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© Calcionews24.com - Ghana, adesso è ufficiale il nuovo commissario tecnico: Queiroz guiderà la nazionale ai Mondiali

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