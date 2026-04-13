Ghana adesso è ufficiale il nuovo commissario tecnico | Queiroz guiderà la nazionale ai Mondiali
Il Ghana ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Carlos Queiroz come nuovo commissario tecnico della nazionale. L'ex allenatore guiderà la squadra nelle prossime competizioni, tra cui i Mondiali che si terranno negli Stati Uniti e in Messico. La nomina di Queiroz è stata comunicata dal comitato calcistico del paese, confermando la sua presenza sulla panchina ghanese per la prossima fase internazionale.
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