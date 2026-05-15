Scarlett Johansson è stata confermata nel cast del sequel di The Batman, diretto da Matt Reeves, insieme a quattro altri attori. La presenza dell'attrice è ufficiale, ma ancora non sono stati svelati dettagli sul ruolo che interpreterà. La notizia è stata annunciata nelle ultime settimane, suscitando curiosità tra i fan. La produzione del film prosegue con le riprese e le aggiunte al cast continuano a essere comunicate periodicamente. La data di uscita del film non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Scarlett Johansson e quattro nuove aggiunte nel cast vanno ad arricchire il parco attori del sequel di The Batman a disposizione di Matt Reeves. Matt Reeves ha confermato l'ingresso della star Scarlett Johansson nel cast di The Batman 2, ma ha scelto di conservare il mistero sul suo ruolo il più a lungo possibile per non rovinare la sorpresa ai fan. L'annuncio del regista, che ha confermato l'ingaggio di un'altra star Marvel, il 'Soldato d'Inverno' Sebastian Stan, è approdato tramite X, proseguendo i post delle scorse ore e fidelizzando il nutrito plotone dei suoi follower. Scarlett Johansson ha concluso il suo viaggio nell'MCU e ora si affaccia al DC Universe Il regista Matt Reeves ha dato ufficialmente il benvenuto a Scarlett Johansson su X . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Addio Marvel: Scarlett Johansson confermata in The Batman 2, ancora mistero sul suo personaggio

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