Addio a Titti Baldassarre bartender e protagonista della movida reggina

La città piange la scomparsa di Titti Baldassarre, conosciuta come bartender e figura centrale della movida locale. La donna, residente in città, è deceduta a causa di una grave malattia. La notizia ha suscitato dolore tra amici, colleghi e clienti abituali che la ricordano come una presenza amata nei locali della zona. La sua morte ha lasciato un vuoto tra coloro che frequentavano i locali dove lavorava e si incontrava con amici e conoscenti.

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