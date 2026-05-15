Addio a Titti Baldassarre bartender e protagonista della movida reggina

Da reggiotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La città piange la scomparsa di Titti Baldassarre, conosciuta come bartender e figura centrale della movida locale. La donna, residente in città, è deceduta a causa di una grave malattia. La notizia ha suscitato dolore tra amici, colleghi e clienti abituali che la ricordano come una presenza amata nei locali della zona. La sua morte ha lasciato un vuoto tra coloro che frequentavano i locali dove lavorava e si incontrava con amici e conoscenti.

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Grande dolore in città per la scomparsa di Titti Baldassarre, nota bartender reggina sconfitta da un grave male.A Reggio era conosciuta per il suo carattere solare e la simpatia e professionalità con cui svolgeva il suo lavoro come imprenditrice e dietro il bancone in tanti locali della città. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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