Regione Lazio rimpasto di giunta anche nella Lega Imminente l' addio di Ciacciarelli e Baldassarre

Da viterbotoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Regione Lazio si preparano nuovi cambiamenti nella giunta, con l’uscita imminente di due esponenti della Lega. Dopo le modifiche già avvenute a favore di Forza Italia, anche i rappresentanti della Lega sembrano essere prossimi a lasciare i rispettivi ruoli. La rotazione dei membri del governo regionale prosegue senza creare squilibri tra le forze politiche coinvolte.

Al loro posto Bordoni e Miele. Il presidente Rocca avrebbe avallato l'operazione, ultimo passaggio la prossima settimana in riunione di giunta Prima Forza Italia, ora la Lega. Nella squadra di governo della Regione Lazio continuano i cambi di interpreti, ma non si creano squilibri. A metà marzo si è dimesso Giuseppe Schiboni (Scuola e Lavoro tra le deleghe principali), che ha lasciato il testimone ad Alessandro Calvi. Nei prossimi giorni sarà il turno di Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre, i due in quota Lega nella giunta Rocca. L'addio è frutto di un confronto tutto interno al partito di Matteo Salvini, come ha confermato giorni fa anche Francesco Rocca, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un evento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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