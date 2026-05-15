Addio a Pasquale Clemente coordinatore dell' area ospedaliera di Universo Salute
Universo Salute ha annunciato la scomparsa di Pasquale Clemente, che ricopriva il ruolo di coordinatore dell'area ospedaliera. La sua morte è avvenuta dopo una malattia che, in meno di un mese, è peggiorata rapidamente. Italo Pontone ha spiegato che la condizione inizialmente lieve si è trasformata in una realtà più grave, portando alla perdita del professionista. La notizia ha suscitato dolore tra colleghi e collaboratori dell'ente sanitario.
Universo Salute in lutto per la dipartita di Pasquale Clemente, il coordinatore dell'area ospedaliera scomparso a causa di una malattia che in poco più di un mese, come ha spiegato Italo Pontone, da condizione apparentemente lieve si è trasformata in una "tragica realtà".Un pilastro della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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