Addio a Pasquale Clemente coordinatore dell' area ospedaliera di Universo Salute

Da foggiatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Universo Salute ha annunciato la scomparsa di Pasquale Clemente, che ricopriva il ruolo di coordinatore dell'area ospedaliera. La sua morte è avvenuta dopo una malattia che, in meno di un mese, è peggiorata rapidamente. Italo Pontone ha spiegato che la condizione inizialmente lieve si è trasformata in una realtà più grave, portando alla perdita del professionista. La notizia ha suscitato dolore tra colleghi e collaboratori dell'ente sanitario.

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Universo Salute in lutto per la dipartita di Pasquale Clemente, il coordinatore dell'area ospedaliera scomparso a causa di una malattia che in poco più di un mese, come ha spiegato Italo Pontone, da condizione apparentemente lieve si è trasformata in una "tragica realtà".Un pilastro della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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