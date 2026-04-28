Pasquale Papaianni confermato Coordinatore della Uil di Bergamo

Nella giornata di lunedì 27 aprile si è tenuta l’assemblea precongressuale territoriale della Uil di Bergamo, durante la quale Pasquale Papaianni è stato riconfermato come Coordinatore Confederale. La decisione è stata comunicata al termine della riunione, confermando la sua posizione di leadership all’interno dell’organizzazione sindacale locale. La conferma arriva dopo il voto dei rappresentanti presenti all’assemblea.

Pasquale Papaianni è stato riconfermato Coordinatore Confederale della Uil Bergamo al termine dell’Assemblea Precongressualeterritoriale nella giornata di lunedì 27 aprile. Sotto la guida di Papaianni, la Uil Bergamo ha registrato un balzo significativo della propria rappresentatività, passando dall’8,34% del 2023 a oltre l’11% nel 2025. Risultati ottenuti grazie a un capillare lavoro di radicamento che ha portato all’apertura di nuovi presidi strategici a Bagnatica e Zogno, restituendo al sindacato una voce forte anche nelle valli. Nel suo intervento programmatico, il Coordinatore ha tracciato la rotta per i prossimi anni, ponendo l’accento...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Uil Lecce, Mauro Fioretti viene confermato coordinatore territorialeLECCE – “Avanti su sicurezza, lavoro di qualità e legalità”: su questa linea batte Mauro Fioretti, al termine dei lavori dell’assemblea... Clemente Di Rosa confermato segretario regionale della Filbi UilClemente Di Rosa è stato confermato segretario regionale della Filbi Uil Campania al termine dell’VIII Congresso che si è svolto presso la sala...