Marcianise piange Pasquale Barbarano | addio a un pilastro dell’economia

A Marcianise si piange la scomparsa di Pasquale Barbarano, una figura di rilievo nell’economia locale. La sua morte improvvisa è avvenuta nelle prime ore di venerdì 17 aprile 2026. La comunità si stringe attorno alla famiglia e ai collaboratori di Barbarano, riconosciuto come un punto di riferimento nel settore imprenditoriale della zona. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra cittadini e professionisti.

Il tessuto imprenditoriale di Marcianise si è spento improvvisamente con la scomparsa di Pasquale Barbarano, avvenuta nelle ore precedenti alla giornata di venerdì 17 aprile 2026. Il settantenne, figura nota nel economico locale, ha lasciato una famiglia numerosa che oggi piange la sua assenza dopo i riti funebri celebrati proprio nella giornata di venerdì. Il dolore di una famiglia e la comunità di Marcianise. A dare il triste annuncio della fine delle attività di questo noto professionista del settore è stata la moglie Lucrezia Tartaglione. Il lutto coinvolge un nucleo familiare composto dai figli Rachele, Antonio e Gabriella, insieme ai generi Giovanni e Carmine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marcianise piange Pasquale Barbarano: addio a un pilastro dell’economia Notizie correlate Ponzone piange Michele Tamburrano: addio a un pilastro della comunitàLa comunità di Ponzone, nel basso Triverese, si è raccolta per dare l’ultimo saluto a Michele Tamburrano, scomparso improvvisamente all’età di 75... Cortona piange Gianni Barboni: addio precoce a un pilastro localeIl tessuto sociale di Cortona si risveglia oggi con un profondo senso di vuoto dopo la scomparsa, avvenuta nella giornata di ieri 15 aprile,...