Addio a Monica Montefalcone | la studiosa che leggeva le ferite del mare

È scomparsa Monica Montefalcone, ricercatrice nota per il suo lavoro sul mare e le sue ferite. La sua attività si concentrava sull’analisi delle specie marine del Mar Ligure e sui cambiamenti legati all’aumento delle temperature marine. Attraverso studi storici e dati raccolti nel tempo, ha contribuito a evidenziare la vulnerabilità del Mediterraneo. La sua ricerca ha fornito informazioni sulle variazioni delle popolazioni marine e sulle conseguenze dei mutamenti climatici su questo ecosistema.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui