Addio a Monica Montefalcone | la studiosa che leggeva le ferite del mare
È scomparsa Monica Montefalcone, ricercatrice nota per il suo lavoro sul mare e le sue ferite. La sua attività si concentrava sull’analisi delle specie marine del Mar Ligure e sui cambiamenti legati all’aumento delle temperature marine. Attraverso studi storici e dati raccolti nel tempo, ha contribuito a evidenziare la vulnerabilità del Mediterraneo. La sua ricerca ha fornito informazioni sulle variazioni delle popolazioni marine e sulle conseguenze dei mutamenti climatici su questo ecosistema.
? Punti chiave Come influisce l'aumento termico sulle specie del Mar Ligure?. Quali dati storici rivelano la vera fragilità del Mediterraneo?. Perché la scienza deve diventare uno strumento per i cittadini?. Come possono le politiche locali fermare il degrado degli ecosistemi?.? In Breve La giornalista Anna Li Vigni ripercorre i temi trattati a Palazzo Ducale.. La ricerca analizzava i mutamenti degli ecosistemi su scale temporali decennali.. L'aumento termico altera gli equilibri biologici del bacino del Mediterraneo.. La scienza deve guidare le politiche locali per la tutela del Mar Ligure.. La scomparsa della docente universitaria genovese Monica Montefalcone lascia un vuoto profondo nella comunità scientifica e nel tessuto sociale ligure, custodi di una conoscenza dedicata alla tutela del mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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