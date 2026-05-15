Ad Arezzo un incontro su disuguaglianze genere e spazio urbano

Ad Arezzo si è tenuto un incontro dedicato alle disuguaglianze, al ruolo del genere e alla relazione tra spazio urbano e comunità. L'evento ha visto la partecipazione di esperti, cittadini e rappresentanti di associazioni locali, che hanno discusso delle modalità con cui le differenze sociali si Rifletta nella configurazione dei quartieri e nelle opportunità offerte alle diverse fasce della popolazione. Sono stati presentati dati e analisi su come l'ambiente urbano possa influenzare le disparità e si sono confrontate le esperienze di vari attori coinvolti.

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Arezzo, 15 maggio 2026 – Spesso i dati orientano le politiche. Ma cosa succede quando numeri e statistiche sono incompleti o fuorvianti? Chi resta invisibile? E in che modo le disuguaglianze di genere prendono forma nella vita quotidiana, negli spazi urbani e nell'accesso ai servizi? Temi di grande rilievo che saranno discussi il 21 maggio 2026 al Campus universitario di Arezzo dell’Università di Siena in occasione dell’incontro “ Quale genere di dati per una città più equa”. L’evento, a ingresso è libero, si terrà alle ore 10.15 nell’Aula 1 della palazzina Donne (viale Cittadini, 33). Il Seminario propone un dialogo tra ricerca, esperienze e territorio, con uno spazio laboratoriale per raccogliere riflessioni e possibili azioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ad Arezzo un incontro su disuguaglianze, genere e spazio urbano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vivere senza glutine, incontro ad Arezzo sulla celiachiaSabato 28 marzo gli esperti di Fipe Confcommercio e Associazione Italiana Celiachia Toscana si confronteranno su diagnosi, dieta e qualità della vita... Partecipazione ad Arezzo per l’incontro con don Massimo BiancalaniSi è concluso ieri sera con un grande successo di pubblico l’incontro “Cura e Sicurezza. Ad Arezzo un incontro su disuguaglianze, genere e spazio urbanoTemi di grande rilievo che saranno discussi il 21 maggio 2026 al Campus universitario di Arezzo dell’Università di Siena in occasione dell’incontro Quale genere di dati per una città più equa. lanazione.it Le associazioni animaliste e ambientaliste di Arezzo invitano i candidati a sindaco ad un incontro Martedì 19 Maggio alle 20,30 presso il CAS Tortaia x.com Le associazioni animaliste e ambientaliste di Arezzo invitano i candidati a sindaco ad un incontroArezzo, 12 maggio 2026 – Le associazioni animaliste e ambientaliste di Arezzo invitano i candidati a sindaco ad un incontro. Martedì 19 Maggio alle 20,30 presso il CAS Tortaia. Ogni candidato ha ... lanazione.it