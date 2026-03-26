Vivere senza glutine incontro ad Arezzo sulla celiachia

A Arezzo si è tenuto un incontro dedicato alla celiachia e all'alimentazione senza glutine, con l'obiettivo di fare chiarezza su questa condizione. Durante l'evento sono state fornite informazioni accurate sulla malattia e si è parlato di falsi miti ancora diffusi tra i cittadini. La discussione ha coinvolto esperti del settore e persone interessate a conoscere meglio le problematiche legate alla celiachia.

Sabato 28 marzo gli esperti di Fipe Confcommercio e Associazione Italiana Celiachia Toscana si confronteranno su diagnosi, dieta e qualità della vita gluten free. Appuntamento alle 15 nella sede di Confcommercio in via XXV Aprile. Fare chiarezza sulla celiachia e sull’alimentazione senza glutine, tra informazioni corrette e falsi miti ancora diffusi. È questo l’obiettivo dell’incontro “Vivere senza glutine: la celiachia tra miti, realtà e certezze”, in programma sabato 28 marzo alle ore 15 nella sede di Confcommercio ad Arezzo.L’iniziativa, promossa da Associazione Italiana Celiachia Toscana, Confcommercio e FIPE, rappresenta un momento di... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Vivere senza glutine, incontro ad Arezzo sulla celiachia Articoli correlati Leggi anche: “A scuola senza glutine: conoscere la celiachia per vivere l’inclusione” alla Cesalpino A scuola senza glutine: all’I.C. Cesalpino un incontro per conoscere la celiachiaArezzo, 16 gennaio 2026 – La legge 123/2005 prevede che nelle mense delle strutture scolastiche debbano essere somministrati, previa richiesta degli... Una selezione di notizie su Vivere senza glutine incontro ad Arezzo... Argomenti discussi: Gragnano. Pizza e panuozzo per tutti: da Mascolo nasce il laboratorio senza glutine. A scuola senza glutine: conoscere la celiachia per vivere l’inclusione alla CesalpinoArezzo, 24 gennaio 2026 – Sabato 24 gennaio 2026 presso l’Aula Magna dell’I.C. Cesalpino, i ragazzi delle prime classi della scuola media aretina hanno partecipato ad uno stimolante e interessante ... lanazione.it A scuola senza glutine: all’I.C. Cesalpino un incontro per conoscere la celiachiaArezzo, 16 gennaio 2026 – La legge 123/2005 prevede che nelle mense delle strutture scolastiche debbano essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine. I celiaci ... lanazione.it