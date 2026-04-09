Partecipazione ad Arezzo per l’incontro con don Massimo Biancalani

Ieri sera si è svolto presso la Casa dell’Energia di Arezzo l’incontro intitolato “Cura e Sicurezza. Perché nessun@ deve rimanere indietro”, organizzato da Alternativa Comune. L’evento ha visto la partecipazione di don Massimo Biancalani e ha attirato un vasto pubblico. La serata si è conclusa con un riscontro positivo tra i presenti.

Si è concluso ieri sera con un grande successo di pubblico l’incontro “Cura e Sicurezza. Perché nessun@ deve rimanere indietro”, l’evento organizzato daAlternativa Comune presso la Casa dell’Energia di Arezzo. La serata ha visto come protagonista don Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Grande partecipazione ad Arezzo per l’incontro con Don Massimo BiancalaniArezzo, 9 aprile 2026 – Grande partecipazione ad Arezzo per l’incontro con Don Massimo Biancalani. Parrocchia di Santa Maria ad Martyres: incontro con don Roberto FaccendaSi tratta di un momento importante di incontro, crescita e condivisione, aperto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza significativa e... Grande partecipazione ad Arezzo per l’incontro con Don Massimo BiancalaniSi è concluso ieri sera con un grande successo di pubblico l’incontro Cura e Sicurezza. Perché nessun@ deve rimanere indietro ... msn.com Partecipazione ad Arezzo per l’incontro con don Massimo BiancalaniLa serata ha visto come protagonista don Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro diventato simbolo nazionale di un impegno sociale radicale ... arezzonotizie.it