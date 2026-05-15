Ad alto rischio l' operazione di recupero dei sub | trovato il corpo di Monica Monfalcone Indaga la procura di Roma
Nelle operazioni di recupero in un’area dove cinque italiani si erano immersi, è stato trovato il corpo di Monica Monfalcone, docente universitaria. La procura di Roma sta conducendo le indagini sull’accaduto. L’intervento di recupero è stato considerato ad alto rischio e si è svolto ieri. Il corpo è stato estratto durante le operazioni che continuano nella zona interessata. Le autorità stanno analizzando i dettagli della vicenda e le circostanze del decesso.
Il primo corpo recuperato ieri nelle operazioni in corso nell’area dove i 5 italiani si erano immersi è quello della professoressa dell’Università di Genova Monica Montefalcone. Lo scrive il sito maldiviano The Press sottolinendo che il corpo è stato identificato e aggiungendo che le ricerche stanno continuano con grandi difficoltà per il mare mosso e le avverse condizioni meteo. Le indagini La Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei cinque italiani avvenuta ieri alle Maldive. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull'episodio costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal e a Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me
The scariest moment of my career #physiotherapy #sportsphysio #clinicalreasoning #rugby
Sullo stesso argomento
Maldive, la procura di Roma indaga sulla morte dei 5 italiani | Operazione di recupero dei corpi "ad alto rischio" | Media locali: "Trovato il corpo di Monica Montefalcone"Le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita cinque sub italiani.
"Ad alto rischio" l'operazione di recupero dei sub. E’ il più grave incidente subacqueo nella storia delle Maldive. Indaga la procura di RomaLa Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei cinque italiani avvenuta ieri alle Maldive .
Chi sono le tre leghiste che hanno dichiarato guerra alla radicalizzazione islamica in Italia e cosa hanno proposto al governo: https://cityne.ws/XS7ZR facebook
Ad alto rischio l'operazione di recupero dei sub: trovato il corpo di Monica Monfalcone. Indaga la procura di RomaL'ambasciatore d'Italia è arrivato da Colombo. Le condizioni meteo potrebbero creare problemi, ma dovrebbe essere effettuata una prima immersione esplorativa ... msn.com