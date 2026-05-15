Ad alto rischio l' operazione di recupero dei sub | trovato il corpo di Monica Monfalcone Indaga la procura di Roma

Nelle operazioni di recupero in un’area dove cinque italiani si erano immersi, è stato trovato il corpo di Monica Monfalcone, docente universitaria. La procura di Roma sta conducendo le indagini sull’accaduto. L’intervento di recupero è stato considerato ad alto rischio e si è svolto ieri. Il corpo è stato estratto durante le operazioni che continuano nella zona interessata. Le autorità stanno analizzando i dettagli della vicenda e le circostanze del decesso.

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