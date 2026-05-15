Ad alto rischio l' operazione di recupero dei sub | trovato il corpo di Monica Monfalcone Indaga la procura di Roma

Da feedpress.me 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle operazioni di recupero in un’area dove cinque italiani si erano immersi, è stato trovato il corpo di Monica Monfalcone, docente universitaria. La procura di Roma sta conducendo le indagini sull’accaduto. L’intervento di recupero è stato considerato ad alto rischio e si è svolto ieri. Il corpo è stato estratto durante le operazioni che continuano nella zona interessata. Le autorità stanno analizzando i dettagli della vicenda e le circostanze del decesso.

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Il primo corpo recuperato ieri nelle operazioni in corso nell’area dove i 5 italiani si erano immersi è quello della professoressa dell’Università di Genova Monica Montefalcone. Lo scrive il sito maldiviano The Press sottolinendo che il corpo è stato identificato e aggiungendo che le ricerche stanno continuano con grandi difficoltà per il mare mosso e le avverse condizioni meteo. Le indagini La Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei cinque italiani avvenuta ieri alle Maldive. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull'episodio costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal e a Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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