Una donna ha scoperto che il biglietto vincente da mezzo milione di euro non aveva valore, portandola a perdere il premio che aveva ottenuto. Dopo aver denunciato la situazione, la sua fidanzata è scomparsa con il biglietto, lasciando dietro di sé una serie di dubbi e tensioni. La vicenda ha fatto rapidamente notizia, segnando un capitolo drammatico nel caso legato al gratta e vinci.

Sembrava una storia da film: la vincita improvvisa, la fuga, la denuncia e un amore finito nel peggiore dei modi. E invece, alla fine, si è trasformata in qualcosa di ancora più beffardo. Perché quel Gratta e vinci da mezzo milione di euro, al centro del caso scoppiato a Carsoli, in provincia dell’Aquila, “non vale niente”. Tutto nasce da un gesto romantico, almeno nelle intenzioni: un biglietto regalato per l’8 marzo. Poi la scoperta, o presunta tale, della vincita da 500.000 euro e la festa improvvisata in un bar. Secondo quando raccolto dal quotidiano “Il Centro”, proprio lì, tra entusiasmo e brindisi, si nasconde l’errore decisivo: un numero letto male. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il biglietto non vale niente”: la fidanzata è fuggita con un premio che mai intascherà. Svolta clamorosa nel caso del Gratta e vinci da mezzo milione

Il Gratta e vinci regalato da lui da 500 mila euro? «Perché non vale niente». La fuga dopo la vincita e la scoperta amara: l’ultima svolta a CarsoliTutta colpa del numero grattato male, presi com’erano nel bar a Carsoli, in provincia dell’Aquila, a festeggiare la vincita, non si erano preoccupati...

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