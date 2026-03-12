Con un Gratta e vinci si aggiudica un milione di euro

Un giocatore nella provincia di Bergamo ha vinto un milione di euro con un biglietto del Gratta e vinci da 25 euro. La schedina si chiama “Edizione Speciale Vip” e rappresenta il massimo premio disponibile. La vincita è stata confermata e si tratta di una delle vincite più alte ottenute con questa tipologia di gioco in Lombardia.

La Dea bendata bacia la Lombardia. Un fortunato giocatore nella Bergamasca ha infatti centrato una vincita da un milione di euro al Gratta e vinci da 25 euro "Edizione Speciale Vip", ovvero il massimo della possibile vincita. La giocata è stata effettuata alla ricevitoria sulla Strada Provinciale 184 snc a Brembate, dove è già scattata la caccia all'identità del fortunato giocatore. Il Gratta e vinci “Edizione Speciale Vip” prevede una meccanica di gioco articolata su più livelli. Se tra i "Tuoi numeri" si trovano uno o più numeri vincenti, viene assegnato il premio o la somma dei premi corrispondenti, anche nel caso in cui la combinazione risulti centrata più volte. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

