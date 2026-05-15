Acquista materiale idraulico a un prezzo vantaggioso ma è una truffa | denunciato 20enne

Un giovane di 20 anni della provincia di Messina è stato denunciato dai Carabinieri di Monteforte Irpino con l’accusa di aver messo in atto una truffa. Secondo quanto ricostruito, aveva promosso e venduto materiale idraulico a prezzi vantaggiosi, ma si è scoperto che si trattava di una frode. La vicenda si è conclusa con la sua denuncia in stato di libertà, senza ulteriori dettagli sui mezzi o le modalità della truffa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà un 20enne della provincia di Messina, ritenuto responsabile di truffa.L’attività d’indagine ha avuto origine dalla denuncia sporta dalla vittima che, attratta da un annuncio di vendita di materiale idraulico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Xem mt gp ngay anh nghèo, ai ng là t phú n danh! Va nhn giy kt hôn, anh tng tôi c ch Sullo stesso argomento Materiale idraulico fantasma: denunciato un 20enneTempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà un 20enne della provincia di Messina,... Nusco, mobili a prezzo vantaggioso ma è una truffa: denunciata 40enneI Carabinieri della Stazione di Nusco hanno deferito in stato di libertà una 40enne della provincia di Napoli, ritenuta responsabile di truffa.