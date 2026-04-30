Nusco mobili a prezzo vantaggioso ma è una truffa | denunciata 40enne

I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno denunciato una donna di 40 anni proveniente dalla provincia di Napoli. La donna è accusata di aver messo in atto una truffa riguardante la vendita di mobili a prezzi vantaggiosi. L’indagine ha portato alla sua identificazione e all’atto di deferimento in stato di libertà. Il procedimento è stato avviato a seguito di segnalazioni da parte di clienti coinvolti.

I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno deferito in stato di libertà una 40enne della provincia di Napoli, ritenuta responsabile di truffa. L’attività d’indagine ha avuto origine dalla denuncia-querela sporta dalla vittima che, attratta da un annuncio pubblicato online relativo alla vendita.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Cucciolo di cane di razza a prezzo vantaggioso, ma è una truffaTempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato in stato di libertà un 55enne della provincia di Forlì-Cesena,... Avella (AV) – Cucciolo di cane di razza a prezzo vantaggioso, ma è una truffa: i Carabinieri denunciano un 55enneAttirata da un annuncio online per un cucciolo, versa oltre 500 euro ma non riceve nulla: denunciato un 55enne per truffa I Carabinieri della...