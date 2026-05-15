Acquedotto colabrodo | persa metà dell’acqua

Acquedotto colabrodo a Civitanova, con circa la metà dell’acqua che viene dispersa prima di arrivare alle utenze. Negli ultimi cinque anni, i controlli hanno evidenziato numerose perdite lungo la rete idrica, che richiedono interventi di riparazione e sostituzione. La situazione ha portato a un notevole spreco di risorse e a problemi di approvvigionamento per i cittadini. Le autorità stanno pianificando interventi per migliorare l’efficienza del sistema e ridurre le perdite di acqua.

Civitanova Marche, 15 maggio 2026 – Acquedotto colabrodo, a Civitanova: “Negli ultimi cinque anni si sono registrate elevate perdite idriche lineari, intorno a 20-30 metri cubi per chilometro al giorno, sia elevate perdite idriche percentuali, intorno al 50 per cento sempre negli ultimi cinque anni”. I dati emergono dal Piano d’ambito del servizio idrico integrato discusso dall’Ato 3 e il contesto, più in generale e sulla base degli ultimi dati disponibili, parla di una rete cittadina che ha toccato perdite per il 50,4 per cento, superiori rispetto al 42 per cento registrato nel 2021. In città il servizio è gestito dall’Atac. In città il servizio acquedotto è gestito dall’Atac, società comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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