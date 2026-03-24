Si sposta un tratto di rete dell’acquedotto | possibile chiusura dell' acqua in varie località

Un importante intervento sulla rete idrica sarà effettuato nella notte tra mercoledì e giovedì, dalle 22 alle 6, e interesserà in particolare la rete dell’acquedotto in via Martiri Fantini 94 a Cervia. I lavori, effettuati nelle ore notturne per minimizzare i disagi, prevedono lo spostamento di un tratto di rete dell’acquedotto, propedeutico all’adeguamento del sistema fognario post alluvione finanziato dal Pnrr. Per tutta la durata dell’intervento, potrebbe essere necessario sospendere l’erogazione dell’acqua nelle frazioni di Villa Inferno, Montaletto, Pisignano, Cannuzzo, Castiglione di Cervia e nelle seguenti vie cervesi: Palazzone, Martiri Fantini, Meucci, Archimede, Fermi, Galvani,Torricelli, Curie, Volta, Pacinotti e Cardano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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