A Verbania circa il 50% dell’acqua fornita viene dispersa, mentre a Novara la perdita si attesta al 31%. Nel 2025, la spesa media per la bolletta dell’acqua in Piemonte è prevista a 467 euro per famiglia, considerando un consumo annuo di 182 metri cubi, con un aumento del 4,1% rispetto all’anno precedente.

Nel 2025 la spesa media per la bolletta idrica in Piemonte sarà di 467 euro per famiglia (ipotizzando un consumo annuo di 182 mc), registrando un incremento del 4,1% rispetto al 2024. A livello nazionale, la spesa media è più alta, 528 euro a famiglia, con un aumento del 5,4%. Nonostante l’aumento, Verbania e Novara si confermano i capoluoghi più economici della regione, con una spesa media di 405 euro. In Piemonte, però, le differenze tra città sono notevoli: Biella ad esempio raggiunge i 532 euro annui, Torino i 530 euro, mentre Asti resta più contenuta, con 430 euro. Il rapporto mostra anche come ridurre i consumi annuali a 150 mc possa garantire un risparmio medio di circa 91 euro per famiglia piemontese. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - A Verbania quasi metà dell’acqua va persa, a Novara “solo” il 31%

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