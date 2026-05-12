Inquinamento ambientale in area Asi | indagati e sequestri

La Procura di Trani ha avviato un'inchiesta sull'inquinamento ambientale nell'area Asi di Molfetta, in provincia di Bari. Sono stati disposti controlli e sequestri in diversi siti della zona. L'indagine riguarda presunte violazioni delle norme ambientali e coinvolge diverse persone indagate. Le autorità stanno analizzando i dati raccolti per verificare eventuali danni all'ambiente e alla salute pubblica.

La Procura di Trani ha disposto accertamenti nell'ambito di una inchiesta sull'inquinamento ambientale a Molfetta, in provincia di Bari. Il fascicolo contesta, a vario titolo, i reati di disastro ambientale e scarico illecito di reflui industriali a imprenditori, società, dirigenti e funzionari del Consorzio per l'area di sviluppo industriale (Asi) di Bari, del settore Ambiente della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Molfetta. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli indagati avrebbero prodotto inquinamento chimico e alterazione delle acque sotterranee e di falda nell'intero comprensorio Asi a Molfetta. Il...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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