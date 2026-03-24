Nel 2025, iliad in Italia ha superato i 13 milioni di utenti, mantenendo un ritmo di crescita stabile. A livello europeo, il gruppo ha raggiunto complessivamente 52 milioni di clienti, confermando la sua presenza nei mercati principali di Francia, Italia e Polonia. La società ha registrato questa tendenza per il quarto anno consecutivo, consolidando la sua posizione tra i principali operatori del settore.

Nel 2025, il Gruppo iliad conferma per il quarto anno consecutivo una crescita record con con 52 milioni di utenti, confermando la sua leadership tra i principali gruppi europei nei tre mercati core dell’azienda (Francia, Italia e Polonia). Compatibilmente con questa crescita anche iliad Italia ha registrato risultati positivi e una stabile crescita del numero di utenti. “Il 2025 si conferma un anno di importanti risultati per iliad in Italia. Abbiamo superato i 13 milioni di utenti tra mobile e fisso e più che triplicato il free cash flow operativo”, ha affermato l’Ad Benedetto Levi, aggiungendo che la crescita è stata favorita da innovazione, efficienza e un’attenzione costante alla qualità del servizio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - iliad continua a crescere in Italia: utenti superano 13 milioni

Articoli correlati

ARC Raiders continua a crescere su Steam mentre Battlefield 6 crolla con gli utenti connessiNel confronto diretto tra gli sparatutto online più discussi dell’anno, ARC Raiders sta emergendo come il vero vincitore sul lungo periodo, almeno su...

Revolut è banca: 85.000£ protette e 13 milioni di utentiLa trasformazione di Revolut da piattaforma digitale a banca a tutti gli effetti nel Regno Unito segna un punto di svolta per il settore finanziario...

Tutti gli aggiornamenti su iliad continua a crescere in Italia...

Iliad cresce ancora in Italia nel 2025: ricavi a 1,249 miliardi e oltre 13 milioni di utentiIliad archivia il 2025 in Italia con ricavi pari a 1 miliardo e 249 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto all’anno precedente. Cresce anche il margine operativo, che raggiunge 390 milioni di eur ... macitynet.it

Iliad, conti in crescita e rotta sul digitale: l’Italia spingeUtile oltre 750 milioni e performance italiana in miglioramento, con perdite finali più che dimezzate a 147 milioni. Nel mirino cloud, data center e intelligenza artificiale ... ilsole24ore.com