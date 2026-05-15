Accusato di aver picchiato giocatore Mister Calzoni non ci sta | I video mi danno ragione | ora querelo

Un allenatore di calcio con oltre 30 anni di esperienza nel settore è stato accusato di aver colpito un giocatore durante una partita. L’allenatore ha dichiarato di ritenere che i video a suo favore dimostrino la propria innocenza e ha annunciato che procederà con una querela. La vicenda riguarda un episodio avvenuto durante una partita dei campionati regionali, in cui l’allenatore gestisce da molti anni una formazione giovanile.

Leonardo Calzoni è un allenatore di calcio che da oltre 30 anni gestisce squadre giovanili e formazioni che militano nei campionati regionali. Tra successi e sconfitte ha sempre celebrato nel migliore dei modi il gioco del calcio, anche se tra i dilettanti. Ma nella finale di campionato di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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