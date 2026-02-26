Xylella il prof Scortichini a TPI | Abbattere gli ulivi malati era una follia ora i fatti mi danno ragione

Buone notizie dal Salento: migliaia di ulivi che erano rinsecchiti completamente a causa della Xylella ed erano stati già destinati a diventare legna da ardere si sono improvvisamente ripresi. Foglie che rinverdiscono, olive che rispuntano rigogliose, e macchie verdi che spuntano e rinfrescano un paesaggio che sembrava completamente morto. Mentre gli esperti che avevano profetizzato la morte di 10 milioni di ulivi nel Salento – e raccomandavano l’espianto di tutte le piante (malate e non) per sostituirle con nuove (e costose!) varietà cosiddette “Xylella resistenti” – non riescono a fornire una spiegazione scientifica a questo fenomeno e... 🔗 Leggi su Tpi.it

