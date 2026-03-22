malamovida le sentenze ci danno ragione ora interventi

Il Coordinamento milanese MilaNo Degrado e Malamovida ha annunciato che le recenti sentenze hanno confermato la validità delle loro posizioni. La richiesta principale è un intervento immediato e strutturale da parte dell’Amministrazione Comunale. La questione riguarda la tutela della salute, che viene presentata come prioritaria, e il coordinamento ha evidenziato la necessità di azioni concrete.

"La salute non è negoziabile: le sentenze ci danno ragione": Così il Coordinamento milanese MilaNo Degrado e Malamovida ha sollecitato un intervento immediato e strutturale da parte dell’Amministrazione Comunale, sentenze alla mano. L’occasione è stata la conferenza-dibattito "La notte di Milano tra economia e diritti dei residenti. Gli effetti delle sentenze sulla movida" promossa ieri mattina alla Casa di quartiere Garibaldi-Strehler e aperta alla città. Sono intervenuti, tra i relatori, il presidente nazionale dell’associazione Fabrizio Coniglio, l’avvocato Paolo Risotti, legale del Comitato Lazzaretto, la professoressa Elisabetta Ottoz, docente ordinaria di Economia applicata all’Università di Torino, l’ingegnere Marco La Viola, consulente tecnico del comitato Lazzaretto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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