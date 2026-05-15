Accumulatori compulsivi ‘esplosi’ durante l’alluvione Chi sono | non buttano via niente l’Ausl bussa alla loro porta

Durante l’alluvione di tre anni fa, alcune case sono state sommerse dall’acqua e dal fango, portando alla luce storie di persone con abitudini di accumulo compulsivo. Questi individui, noti per non gettare via nulla, sono stati al centro di attenzione quando le loro residenze sono state ispezionate. Ora, l’Ausl ha avviato controlli presso le loro abitazioni, mentre le loro vite sono state rese pubbliche, portando alla luce le particolarità di questa condizione.

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Ravenna, 15 maggio 2026 – Le loro vite sono diventate di pubblico dominio, uscendo letteralmente dalle case in cui erano finite semisepolte, durante l’alluvione di tre anni fa: fu allora che gli accumulatori compulsivi divennero improvvisamente una realtà con cui fare i conti. I servizi sociali del Comune di Ravenna, la polizia municipale e il Centro di salute mentale dell’Ausl Romagna hanno addirittura un protocollo condiviso dedicato a chi soffre della cosiddetta ‘disposofobia’, più nota come sindrome da accumulo compulsivo: una patologia a tutti gli effetti. Chi sono gli accumulatori compulsivi. A Ravenna, solo nel 2025, sono stati effettuati otto interventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accumulatori compulsivi ‘esplosi’ durante l’alluvione. Chi sono: non buttano via niente, l’Ausl bussa alla loro porta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bussa alla porta la serie A. Tonoli piace al GenoaC’è molto di più, tanto di più, dietro a quel che Daniel Tonoli sta mostrando sul campo. Francia: Pierre De Gaulle bussa alla porta dei BRICSdi Margherita Furlan – Pierre de Gaulle è il nipote di Charles de Gaulle, fondatore della Quinta Repubblica e padre della politica francese...