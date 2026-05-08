Francia | Pierre De Gaulle bussa alla porta dei BRICS

La Francia sta considerando di aderire ai BRICS, un raggruppamento di economie emergenti. Pierre De Gaulle ha dichiarato che il paese dovrebbe basare la propria posizione internazionale su un modello multipolare, sottolineando l'importanza di questa alleanza per rafforzare la presenza globale. La decisione ufficiale non è ancora stata presa, ma le discussioni tra le autorità sono in corso. La possibile adesione potrebbe cambiare gli equilibri diplomatici e economici della regione.

di Margherita Furlan – Pierre de Gaulle è il nipote di Charles de Gaulle, fondatore della Quinta Repubblica e padre della politica francese d’indipendenza atlantica. Oggi presiede la Fondazione per la Pace e l’Amicizia tra i Popoli ed è vicepresidente della giuria del Premio internazionale per la pace «Lev Tolstoj», istituito nel 2024 e ispirato al pensiero del grande scrittore russo: la fratellanza fra i popoli, il dialogo interreligioso e interculturale, la ricerca di vie umanitarie per la risoluzione dei conflitti. Le sue dichiarazioni più recenti mettono nero su bianco una linea che il sangue di famiglia rende difficile liquidare. La...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

CasaDelSoleTG 07.05.26 Tra l'ulivo e il silicio: la mappa del potere si ridisegna

Notizie correlate

Bussa alla porta la serie A. Tonoli piace al GenoaC’è molto di più, tanto di più, dietro a quel che Daniel Tonoli sta mostrando sul campo.

La polizia bussa alla porta di Ilaria Salis: "Italia è regime, controlli preventivi prima della manifestazione"La denuncia dell'eurodeputata svegliata all'alba nel giorno della doppia mobilitazione “contro i re e le loro guerre” e contro la “torsione...

Tutti gli aggiornamenti

Philippe de Gaulle morto l'ammiraglio figlio del celebre generale Charles: aveva 102 anniL'ammiraglio Philippe de Gaulle, figlio del generale Charles de Gaulle, valoroso combattente durante la Seconda guerra mondiale, che ha avuto una brillante carriera nella Marina francese, è morto a ... ilmessaggero.it

La Bataille De Gaulle: il trailer del dittico sul generale De Gaulle che verrà presentato a CannesUna delle più importanti figure della politica francese e europea del Novecento viene raccontata in due film di prossima uscita in Francia, con il primo che sarà presentato fuori concorso all'imminent ... comingsoon.it