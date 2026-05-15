Accordi disattesi il Partito socialista forlivese lascia la coalizione di Forlimpopoli Futura
Il Partito socialista forlivese ha comunicato ufficialmente la decisione di lasciare la coalizione Forlimpopoli Futura, che sostiene la sindaca in carica. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato pubblico, nel quale si specifica l’interruzione della collaborazione politica. La scelta riguarda esclusivamente il partito e non coinvolge altre forze della coalizione. La decisione segue una serie di incontri e confronti interni che hanno portato alla presa di questa decisione.
Il Partito socialista forlivese annuncia l'uscita dalla coalizione Forlimpopoli Futura, che sostiene la sindaca Milena Garavini. Si tratta, spiega la segretaria del partito, Vanessa Marchi, di “una decisione maturata dopo un confronto interno serio e approfondito, già da tempo condiviso con gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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