Spostamento del mercato Nanni Pd | Sono stati disattesi gli accordi con gli ambulanti

Il mercato del venerdì, originariamente previsto in una diversa area, è stato spostato sul Baluardo di San Lorenzo. Nanni del Partito Democratico afferma che gli accordi con gli ambulanti sono stati disattesi, generando tensioni tra le parti coinvolte. La decisione di trasferire le bancarelle ha suscitato reazioni contrastanti tra i rappresentanti politici, mentre il dibattito continua a dividersi sulla questione.

Il Dem: "In caso di eventi si era concordata una zona in centro. Il Baluardo non era stato approvato" La ricollocazione delle bancarelle del mercato del venerdì sul Baluardo di San Lorenzo spacca la politica. Dopo la presa di posizione de La Comune, arriva l'affondo del Partito Democratico. Nello specifico, il Dem Davide Nanni denuncia il mancato rispetto di un accordo che l'amministrazione avrebbe verbalizzato con gli stessi ambulanti. Ma andiamo con ordine. Come riporta lo stesso consigliere, "nella delibera di Giunta del 24 febbraio si indicano almeno tre ipotesi diverse per la ricollocazione temporanea del mercato che si svolge ogni venerdì in centro storico, qualora venisse a sovrapporsi con eventi e manifestazioni di grande rilevanza cittadina".