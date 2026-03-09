Partito Socialista nuove adesioni al documento politico di Avella

Il Partito Socialista ha registrato nuove adesioni al documento politico di Avella, ampliando il dibattito che coinvolge ora l’intera provincia. Il quadro politico, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, rimane ancora poco definito, con il rischio di una possibile divisione interna. La situazione si sta evolvendo, con discussioni che coinvolgono più livelli e realtà diverse.

Gli esponenti in questione auspicano la convocazione degli organi preposti per avviare un confronto che includa le realtà territoriali chiamate al voto Si allarga il dibattito all'interno del PSI, assumendo una dimensione provinciale e non più circoscritta alla realtà del capoluogo, il cui quadro politico - in vista delle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio - ancora non risulta ben delineato, con il rischio concreto di una divisione tra forze politiche che compongono l' attuale campo progressista regionale. Un'esortazione alla linea unitaria, anche per gli equilibri cittadini, è stata sottoscritta in un recente documento - tra i cui firmatari figura il consigliere comunale uscente, Rino Avella - indirizzato ai vertici regionali e provinciali del partito.