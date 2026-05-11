Scosso ma consapevole Hako Vitanov non risponde alle domande del gip
L’indagato non ha fornito chiarimenti durante l’interrogatorio di garanzia svoltosi alle Novate l’11 maggio davanti al gip, ritenendosi libero di non rispondere alle domande poste dal giudice. La seduta si è svolta alla presenza del pubblico ministero, senza ulteriori dichiarazioni da parte dell’indagato. La decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere è stata comunicata all’autorità giudiziaria senza che ci siano state altre reazioni pubbliche.
Non ha risposto alle domande del gip Erisa Pirgu e si è avvalso della facoltà di non rispondere Hako Vitanov nell’interrogatorio di garanzia che si è svolto alle Novate nella giornata dell’11 maggio alla presenza del pm Emanuela Podda. L’uomo, difeso dagli avvocati Lara Guglielmetti e Stefano.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Piacenza. Hako Vitanov chiama il 112 e confessa l’omicidio della moglie Milena Vitanova poi tenta il suicidioUn dramma familiare si è consumato nel primo pomeriggio di oggi a Piacenza, in via Giulio Pastore, nella prima periferia della città.
Scarpinato non risponde alle nostre domande ma ritrova la voce in FranciaIl Tempo di oggi, mentre il Pentagono allerta sui possibili tempi lungi di sminamento dello Stretto di Hormuz, in Italia prosegue la nostra inchiesta...