Scosso ma consapevole Hako Vitanov non risponde alle domande del gip

L’indagato non ha fornito chiarimenti durante l’interrogatorio di garanzia svoltosi alle Novate l’11 maggio davanti al gip, ritenendosi libero di non rispondere alle domande poste dal giudice. La seduta si è svolta alla presenza del pubblico ministero, senza ulteriori dichiarazioni da parte dell’indagato. La decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere è stata comunicata all’autorità giudiziaria senza che ci siano state altre reazioni pubbliche.

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