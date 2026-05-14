Un ragazzo di 16 anni, arrestato con l'accusa di aver accoltellato un cameriere, si è presentato davanti al giudice per l'interrogatorio, ma ha deciso di non rispondere alle domande. Durante l'udienza, ha comunque chiesto al suo avvocato come stia il ferito e ha mantenuto un atteggiamento silenzioso. La vicenda si è svolta a Prato, dove i dettagli dell'aggressione sono ancora oggetto di indagine. La procura ha confermato l'arresto del minorenne e sta approfondendo i reperti e le testimonianze raccolte.

Questa mattina, 14 maggio 2026, il 16enne, nel corso dell’udienza di convalida, che si è tenuta nel carcere minorile di Firenze, dove attualmente è ristretto, non ha risposto alle domande. Il giudice si è riservato di decidere sulla misura. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere, mentre il difensore ha chiesto una misura con permanenza domiciliare o collocamento in comunità. Secondo quanto ha riferito l’avvocato, il 16enne si sarebbe reso conto della gravità dell’accusa. Oltre al minorenne, per l’aggressione e l’accoltellamento al giovane cameriere, è finito in carcere anche un 26enne originario dell’Honduras. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato, cameriere accoltellato: il 16enne arrestato non risponde al gip. Ma chiede al suo avvocato come sta il ferito

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