Accoltellamento a Prato i due arrestati si avvalgono della facoltà di non rispondere

A Prato, due persone sono state arrestate in relazione a un accoltellamento avvenuto il 12 maggio in piazza Mercatale. Il cittadino di 26 anni, originario dell’Honduras, e un ragazzo di 16 anni italiano sono stati fermati e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio. La vittima, un uomo di 23 anni, è stata colpita con un’arma da taglio durante l’aggressione. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’evento.

Si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere il cittadino di 26 anni originario dell'Honduras accusato, arrestato insieme ad un ragazzo italiano di 16 anni per l'aggressione avvenuta a Prato, in piazza Mercatale, lo scorso 12 maggio ai danni del ventitreenne Jacopo Cerbai. Il ventiseienne. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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