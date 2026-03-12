Certificati anti-rimpatrio | gli 8 medici si avvalgono della facoltà di non rispondere

Otto medici coinvolti in un procedimento legale a Ravenna hanno scelto di non rispondere alle domande durante l'interrogatorio. La decisione è stata presa in sede di accusa, e i professionisti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. L'udienza si è svolta questa mattina in un tribunale della città, dove si discute di certificati anti-rimpatrio rilasciati dai medici.

Ravenna, 12 marzo 2026 – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere tutti e gli otto i medici del reparto Malattie Infettive dell' ospedale di Ravenna comparsi in mattinata davanti al Gip Federica Lipovscek per l'interrogatorio di garanzia in relazione alla richiesta di interdizione per un anno dalla professione formulata dalla Procura, nell'ambito dell'indagine della polizia sui certificati anti-rimpatrio. Riserva sulla decisione delle misure cautelari. Il Gip si è riservato la decisione se dare corso o meno alle misure cautelari. Gli otto devono rispondere di falso ideologico continuato e di interruzione di pubblico servizio per avere... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Certificati anti-rimpatrio: gli 8 medici si avvalgono della facoltà di non rispondere Articoli correlati Leggi anche: Certificati anti rimpatrio, le chat dei medici indagati. “Così gli sbirri imparano” Migranti, ipotesi di certificati anti-rimpatrio: almeno sei medici indagati a RavennaLa polizia ha effettuato perquisizioni informatiche incentrate principalmente nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale: l’allarme de il... Tutto quello che riguarda Certificati anti Temi più discussi: Certificati anti-rimpatrio dei migranti, una dottoressa indagata tenta di togliersi la vita: Dite perché; Certificati anti-rimpatrio, la Procura di Ravenna chiede l'interdizione degli otto medici; Certificati anti-rimpatrio, la Procura chiede un anno di stop per i medici indagati: udienza rinviata; Certificati anti-rimpatrio, i pm chiedono l'interdizione degli otto medici. Indagine sui certificati anti-rimpatrio: medici in silenzio in tribunale, chiesto un anno di sospensioneGli otto medici dell’ospedale di Ravenna indagati per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio, perché secondo l’accusa avrebbero rilasciato falsi certificati per impedire il ... ravennaedintorni.it L’Ausl esonera gli 8 medici indagati dalle certificazioni di idoneità per il rimpatrio di stranieriLa strategia dell’Ausl Romagna per evitare la sospensione dei medici indagati per il caso dei certificati anti-rimpatrio è stata quella di esonerare gli otto professionisti coinvolti (su 11 dell’inter ... ravennaedintorni.it Certificati anti-Cpr: Unarma, 'sconcerto per le parole dei medici' Il sindacato dei carabinieri interviene sulle frasi agli atti BOLOGNA (ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - "Dopo la pubblicazione di apprezzamenti 'infelici' nei confronti delle forze dell'ordine, verosimilm - facebook.com facebook Ravenna, dottoressa indagata nell'inchiesta sui certificati anti-rimpatri tenta il suicidio: «Fate sapere perché l'ho fatto» x.com