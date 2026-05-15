Accesso completo a tutti gli spazi educativi | la scuola primaria avrà il suo ascensore

Nella comunità di San Michele Salentino è stato completato l’installazione di un ascensore nella scuola primaria, consentendo l’accesso a tutti gli ambienti dell’edificio. Questa modifica riguarda gli spazi educativi frequentati dagli studenti e ha lo scopo di migliorare la fruibilità per le persone con mobilità ridotta. Il progetto è stato realizzato con risorse pubbliche destinate alla riqualificazione degli edifici scolastici. La scuola ora dispone di un mezzo che permette a tutti di entrare e muoversi facilmente all’interno degli spazi.

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