Accesso completo a tutti gli spazi educativi | la scuola primaria avrà il suo ascensore
Nella comunità di San Michele Salentino è stato completato l’installazione di un ascensore nella scuola primaria, consentendo l’accesso a tutti gli ambienti dell’edificio. Questa modifica riguarda gli spazi educativi frequentati dagli studenti e ha lo scopo di migliorare la fruibilità per le persone con mobilità ridotta. Il progetto è stato realizzato con risorse pubbliche destinate alla riqualificazione degli edifici scolastici. La scuola ora dispone di un mezzo che permette a tutti di entrare e muoversi facilmente all’interno degli spazi.
SAN MICHELE SALENTINO - Un importante traguardo per l'accessibilità e l'inclusione scolastica è stato raggiunto nella comunità di San Michele Salentino. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ufficialmente approvato un finanziamento di 120.000 euro destinato alla realizzazione di un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Access for Everyone: Cultural Accessibility | The Great Discovery
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