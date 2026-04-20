Inchiesta Squadra Fiore così agivano i Neri | accessi abusivi a banche dati e appalti da 5 milioni di euro

Soldi per gli appalti dall’ex numero 2 dei Servizi Giuseppe Del Deo e nomi di copertura sono alcuni dei dettagli emersi dai decreti di perquisizione nell'inchiesta Squadra Fiore. Undici gli indagati del gruppo dei 'Neri'.🔗 Leggi su Fanpage.it

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