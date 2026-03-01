Identificata la donna trovata morta in uno stabile abbandonato di via Domenico Tempio

Una donna è stata trovata morta ieri all’interno di un edificio abbandonato in via Domenico Tempio a Catania. La vittima è stata identificata dopo il ritrovamento, l’edificio è noto per essere frequentato da tossicodipendenti, in particolare da assuntori di crack. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

E' stata identificata la donna trovata morta ieri a Catania all'interno di un edificio abbandonato di via Domenico Tempio, da tempo divenuto ritrovo di tossicodipendenti, spesso assuntori di crack. La vittima, 36 anni, era di nazionalista romena e senza fissa dimora.